Джонсон прокомментировал назначение на пост спикера палаты представителей США

Представитель Республиканской партии от штата Луизиана Майк Джонсон, получивший пост спикера палаты представителей США, заявил, что на новой должности будет продвигать консервативную программу и бороться «с пагубной политикой администрации Байдена». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Джонсон отметил, что последние несколько недель были трудными, это стало напоминанием, что «палата представителей так же сложна и разнообразна, как и люди, которых она представляет».

Он также подчеркнул, что неотложность момента требует решительных действий по восстановлению доверия к этому органу.

«Мы восстановим доверие к этому органу. Мы будем продвигать всеобъемлющую программу консервативной политики, бороться с пагубной политикой администрации Байдена и поддерживать наших союзников за рубежом. И мы вернем здравомыслие правительству, отчаянно нуждающемуся в этом. Давайте вернемся к работе», — написал Джонсон.

До этого палата представителей США с четвертого раза избрала спикера, по итогам голосования им стал республиканец Майк Джонсон.

51-летний конгрессмен уже четвертый раз избирается в палату представителей. Он считается сторонником бывшего президента США Дональда Трампа. До своей политической карьеры Джонсон почти 20 лет занимался конституционным правом.

Ранее в конгрессе США оценили сроки утверждения помощи для Израиля.