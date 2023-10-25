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Джонсон прокомментировал назначение на пост спикера палаты представителей США

Новый спикер палаты представителей США намерен бороться с политикой Байдена

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Elizabeth Frantz/Reuters

Представитель Республиканской партии от штата Луизиана Майк Джонсон, получивший пост спикера палаты представителей США, заявил, что на новой должности будет продвигать консервативную программу и бороться «с пагубной политикой администрации Байдена». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Джонсон отметил, что последние несколько недель были трудными, это стало напоминанием, что «палата представителей так же сложна и разнообразна, как и люди, которых она представляет».

Он также подчеркнул, что неотложность момента требует решительных действий по восстановлению доверия к этому органу.

«Мы восстановим доверие к этому органу. Мы будем продвигать всеобъемлющую программу консервативной политики, бороться с пагубной политикой администрации Байдена и поддерживать наших союзников за рубежом. И мы вернем здравомыслие правительству, отчаянно нуждающемуся в этом. Давайте вернемся к работе», — написал Джонсон.

До этого палата представителей США с четвертого раза избрала спикера, по итогам голосования им стал республиканец Майк Джонсон.

51-летний конгрессмен уже четвертый раз избирается в палату представителей. Он считается сторонником бывшего президента США Дональда Трампа. До своей политической карьеры Джонсон почти 20 лет занимался конституционным правом.

Ранее в конгрессе США оценили сроки утверждения помощи для Израиля.

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