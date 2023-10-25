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Путин назвал гуманитарной катастрофой происходящее на Ближнем Востоке

Путин назвал гуманитарной катастрофой ситуацию на Ближнем Востоке

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Павел Бедняков/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин назвал гуманитарной катастрофой текущую ситуацию на Ближнем Востоке и отметил, что противостояние терроризму не может вестись по принципу «коллективной ответственности». Об этом сообщает РИА Новости.

«За преступления, совершенные другими, не должны отвечать ни в чем не повинные люди», — сказал он на встрече с руководителями религиозных организаций России.

«Сотни тысяч людей остаются без крова, еды, воды и медицинской помощи — это настоящая гуманитарная катастрофа», — заключил российский лидер.

До этого Путин выразил сочувствие Израилю. Он заявил, что Россия с горечью и тревогой следит за событиями «на святой земле», которая обладает сакральным значением для ряда мировых конфессий.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

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