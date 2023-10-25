Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал своим личным поражением нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. Соответствующее заявление было сделано политиком в обращении к нации.

«Этот провал будет полностью расследован. Каждому придется дать ответы, включая меня. Но все это произойдет только после войны», — подчеркнул он.

При этом Нетаньяху назвал своей текущей задачей привести государство Израиль к «сокрушительной победе». По словам политика, теперь весь мир отождествляет ХАМАС с ИГИЛ (организация запрещена в России) и считает борьбу Израиля с ХАМАС «битвой света против тьмы».

До этого президент США Джо Байден пообещал Израилю все необходимое для атаки на ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.