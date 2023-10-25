Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден пообещал Израилю все необходимое для атаки на ХАМАС

Байден: США гарантируют Израилю все необходимое для наказания боевиков ХАМАС

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден на совместной с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты дают гарантию того, что помогут Израилю со всем необходимым для наказания боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, передает ТАСС.

Он заявил, что у Израиля есть право и обязательство ответить на нападение на своих людей.

«И мы обеспечим Израиль всем необходимым для защиты от этих террористов», — сказал он, добавив, что Вашингтон «гарантирует это».

Также американский президент заявил, что объемы поставок гуманитарных грузов в сектор Газа необходимо увеличить. По его словам, США напряженно над этим работают.

До этого Байден потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обеспечить непрерывный поток гуманитарной помощи в сектор Газа.

США и Европа призывают Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа ради переговоров о судьбе заложников ХАМАС. США обсуждают с Израилем возможность создания в Газе временного правительства «при поддержке ООН и участии арабских стран». После завершения военных действий Израиль намерен разорвать все связи с сектором, а своих граждан страна призвала не ездить в другие страны Ближнего Востока. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий