Байден пообещал Израилю все необходимое для атаки на ХАМАС

Президент США Джо Байден на совместной с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты дают гарантию того, что помогут Израилю со всем необходимым для наказания боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, передает ТАСС.

Он заявил, что у Израиля есть право и обязательство ответить на нападение на своих людей.

«И мы обеспечим Израиль всем необходимым для защиты от этих террористов», — сказал он, добавив, что Вашингтон «гарантирует это».

Также американский президент заявил, что объемы поставок гуманитарных грузов в сектор Газа необходимо увеличить. По его словам, США напряженно над этим работают.

До этого Байден потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обеспечить непрерывный поток гуманитарной помощи в сектор Газа.

США и Европа призывают Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа ради переговоров о судьбе заложников ХАМАС. США обсуждают с Израилем возможность создания в Газе временного правительства «при поддержке ООН и участии арабских стран». После завершения военных действий Израиль намерен разорвать все связи с сектором, а своих граждан страна призвала не ездить в другие страны Ближнего Востока. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.