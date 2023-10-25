Нетаньяху сообщил о продолжении подготовки к наземной операции Израиля в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о продолжении подготовки к наземной операции в секторе Газа в телеобращении к гражданам. Его слова приводит The Times of Israel.

«Мы готовимся к наземному вторжению. Не буду уточнять когда, как и сколько. Я также не буду подробно описывать ряд деталей, о большинстве которых общественность не знает», — подчеркнул он.

При этом политик заявил, что дата начала наземной операции уже утверждена «единогласно» военным кабинетом и начальником штаба. По словам Нетаньяху, все члены ХАМАС обречены на скорую кончину.

До этого политолог объяснил, почему Нетаньяху не сможет отменить операцию в Газе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.