Путин поблагодарил представителей религиозных конфессий РФ за поддержку армии

Президент России Владимир Путин, открывая мероприятие с руководителями основных религиозных конфессий России, поблагодарил их за поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции, передает ТАСС

«Хотел бы всех вас поблагодарить за поддержку Вооруженных сил РФ, за поддержку наших бойцов, членов их семей. Всех тех, кто борется за Россию в рамках специальной военной операции», — сказал президент.

Незадолго до встречи эксперт назвал возможные темы встречи Путина с религиозными лидерами РФ.

В августе Путин заявил, что работа буддийской общины содействует укреплению международных контактов.

Летом прошлого года британские власти внесли в санкционный список патриарха Кирилла за поддержку спецоперации РФ на Украине.

Ранее в России предложили уравнять шаманизм в правах с другими религиями.