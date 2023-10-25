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Власти Ливии потребовали от западных послов выезда из страны

Парламент Ливии: послы стран Запада высылаются из-за поддержки Израиля

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Raneen Sawafta/Reuters

Парламент Ливии потребовал от послов западных стран покинуть страну из-за поддержки Израиля на фоне его конфликта с ХАМАС. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Мы призываем послов всех стран, которые поддерживают оккупационное сионистское образование в его преступлениях, немедленно покинуть страну», — говорится в заявлении ливийского парламента.

Также ливийские парламентарии призвали все арабские государства «всеми силами» поддержать палестинцев.

«Сегодняшняя война — это война..., которую ведут Соединенные Штаты Америки и Запад», — подчеркивается в этом заявлении.

Декларация ливийского парламента была принята на фоне заявлений о невозможности поставить гуманитарную помощь на территории сектора Газа, где проживает около 2 млн человек, 1,5 млн из которых уже покинули свои дома.

До этого сообщалось, что укрывшая 600 тыс. беженцев миссия ООН БАПОР может прекратить работу в Газе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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