Путин поручил решить все вопросы по отоплению до наступления холодов

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что отопительный сезон в России никто не отменял, необходимо решить вопросы с отоплением вовремя. Его слова передает пресс-служба Кремля.

«Россия — северная страна, и отопительный сезон никто не отменял», — сказал глава государства.

В ходе переговоров Путин призвал к своевременной подготовке в вопросах отопления, чтобы «не рвалось, где тонко» и россияне не пострадали.

«Все должно быть сделано своевременно», — сказал он.

Российский лидер поручил проанализировать все вопросы с практической точки зрения и выразил надежду, что работа будет проведена тщательно и оперативно.

«Это и завоза касается и ремонтных работ и так далее», — пояснил президент.

Ранее Путин пошутил о докладе главы Минсельхоза из курятника.