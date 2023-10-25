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МАГАТЭ сообщило о мощных взрывах в районе Хмельницкой АЭС

Гросси: на Хмельницкой АЭС из-за мощного взрыва ударной волной выбило стекла

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о мощных взрывах в районе Хмельницкой АЭС на Украине. Об этом говорится в заявлении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По данным агентства, сирены воздушной тревоги на объекте прозвучали в 1:26 по местному времени (совпадает с московским), после чего возле АЭС произошли два взрыва, предположительно, вызванные детонацией двух сбитых на расстоянии 5 и 20 км от АЭС беспилотников.

Сообщается, что взрывы выбили окона в здании АЭС и привели к переходу двух из 11 ее станций радиационного контроля на резервные источники питания, а также привели к повреждению целого ряда зданий на территории АЭС ударной волной.

«Этот инцидент еще раз подчеркивает крайне нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью в Украине, которая будет продолжаться до тех пор, пока продолжается эта трагическая война. Тот, как много окон было выбито, показывает, насколько близко был взрыв. В следующий раз нам может повезти не так», — подчеркнул Гросси и заявил о необходимости «любой ценой избегать ударов по атомной электростанции».

До этого сообщалось, что в Хмельницкой области Украины произошли взрывы после объявления тревоги.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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