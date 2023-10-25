Укрывшая сотни тысяч палестинцев миссия ООН может прекратить работу в Газе

Укрывшая сотни тысяч беженцев миссия Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) может быть вынуждена прекратить работу в секторе Газа к концу 25 октября из-за отсутствия топлива вследствие блокады сектора со стороны Израиля. Об этом сообщается на странице миссии в социальной сети X.

С начала войны Израиля и ХАМАС свои дома покинули уже 1,5 млн человек. Из них на территории 40 объектов БАПОР размещены, по данным самой миссии, 600 тыс. человек.

18 октября в ООН заявили, что запасов еды в магазинах в секторе Газа хватит на 4-5 дней, а всего продовольствия — на две недели.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».