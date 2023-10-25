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Названа причина переноса наземной операции Израиля

WSJ: Израиль отложил наземную операцию в Газе, чтобы США перебросили ПВО в регион

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Lisi Niesner/Reuters

Израиль согласился отложить наземную операцию на территории сектора Газа для того, чтобы США успели перебросить свои системы противовоздушной обороны (ПВО) в регион, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц обеих стран.

«Израиль согласился пока на запрос США, чтобы они доставили свои ПВО для защиты своих военных в регионе перед ожидаемым наземным вторжением в Газу», — сказано в материале газеты.

Ожидается, что Вашингтон может перебросить системы уже в конце текущей недели.

При этом издание подчеркнуло, что Израиль в своем планировании учитывает усилия по доставке гумпомощи и по освобождению заложников.

«Но угроза американским военным вызывает первостепенную озабоченность», — сказано в материале со ссылкой на чиновника из США.

Ранее газета писала, что американцы развернут почти дюжину систем ПВО в странах Ближнего Востока в преддверии операции Израиля, несколько комплексов поставят в том числе в Иордании, Сирии, Ираке, Саудовской Аравии. В Пентагоне сообщали, что Штаты развернут в регионе батарею противоракетного комплекса Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) и дополнительные батальоны зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Ранее король Иордании спрогнозировал взрыв ситуации на всем Ближнем Востоке.

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