В Израиле отреагировали на заявление Эрдогана о ХАМАС

Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хаят заявил, что еврейское государство отвергает «резкие слова турецкого президента о террористической организации ХАМАС». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) после того, как Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что радикальная группировка является «освободительной».

«Израиль всем сердцем отвергает резкие слова турецкого президента о террористической организации ХАМАС», — написал Хаят.

Он также сравнил ХАМАС с ИГИЛ (организация запрещена в России), напомнив о действиях, которые совершала радикальная группировка на территории Израиля.

«Даже попытка турецкого президента защитить террористическую организацию и его подстрекательские слова не изменят ужасов, которые видел весь мир…» — отметил представитель МИД еврейского государства.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не считает ХАМАС террористической организацией.

«Запад считает ХАМАС террористической организацией. ХАМАС — это не террористическая организация, а освободительная группа моджахедов, которая пытается защитить свою территорию», — уточнил Эрдоган.

Ранее в Италии раскритиковали заявление Эрдогана о ХАМАС.