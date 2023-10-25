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Экс-премьер Израиля раскритиковал правительство за сотрудничество с Катаром

Экс-премьер Израиля Беннет призвал Нетаньяху прекратить сотрудничество с Катаром

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Abir Sultan/Pool via Reuters

Бывший премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что действующее правительство страны совершает серьезную «моральную и практическую ошибку», сотрудничая с Катаром в вопросе освобождения заложников. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По его словам, Катар не является «важным партнером в гуманитарных и дипломатических операциях».

«Катар — сам враг. Катар финансирует, помогает и поддерживает террористическую организацию ХАМАС…» — говорится в публикации.

Там также отмечается, что заявленная цель Израиля – уничтожение ХАМАС, а цель Катара «прямо противоположна».

«Премьер-министр Израиля [Нетаньяху] заявил, что мы стремимся полностью уничтожить ХАМАС. Тот, кто не различает врага и союзника, не сможет уничтожить врага», — подчеркнул Беннет в публикации.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что ХАМАС, Израиль, Катар и Египет вели переговоры об освобождении 50 заложников. Однако стороны не смогли договориться о поставках топлива в сектор Газа. Против поставок топлива в Газу со стороны Египта высказался Иерусалим.

20 октября палестинское движение ХАМАС сообщило об освобождении двух гражданок США, находившихся в плену. В заявлении уточнялось, что мать и дочь отпустили при посредничестве Катара и по «гуманитарным соображениям».

Ранее в Катаре выразили уверенность, что наземная операция Израиля в Газе навредит заложникам.

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