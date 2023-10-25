В Финляндии заявили о готовности Китая сотрудничать по ЧП с Balticconnector

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что представители Китая заверили ее о готовности сотрудничать в расследовании повреждения газопровода Balticconnector. Об этом она сказала в интервью изданию Helsingin Sanomat.

«Мы контактировали с китайской стороной, и они заверили нас в своем желании сотрудничать», — сказала Валтонен. В какой форме может проходить сотрудничество она не уточнила.

По ее словам, финская и китайская стороны находились в контакте «на протяжении всего этого времени», представители КНР подтвердили заинтересованность в сотрудничестве по ЧП.

Валтонен уточнила, что встречалась с послом Китая в Финляндии, а также задействовала другие дипломатические каналы.

До этого полиция Финляндии сообщила, что во время расследования повреждения газопровода Balticconnector работает над версией о причастности к произошедшему китайского контейнеровоза Newnew Polar Bear.

ЧП на газопроводе Balticconnector произошло в ночь на 8 октября. Сначала операторы зарегистрировали падение давления, а затем появились данные об утечке, из-за чего клапаны трубы перекрыли. Спустя два дня норвежские сейсмологи заявили, что с некоторой вероятностью зафиксировали взрыв магнитудой в 1 в районе Balticconnector. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна и никогда не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.

Ранее в НАТО пообещали решительно ответить на подрыв газопровода Balticconnector.