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Медведев заявил о наращивании военного присутствия НАТО рядом с границами России

Медведев: НАТО постоянно наращивает военное присутствие вблизи России

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по комплектованию вооруженных сил Российской Федерации заявил, что страны НАТО наращивают свой боевой потенциал у территории РФ, передает ТАСС.

Он отметил, что ситуация в мире и вокруг России остается напряженной. По словам Медведева, это относится как к зоне специальной военной операции, так и к сопредельным с РФ странам, где государства Североатлантического альянса наращивают свой боевой потенциал.

«Это касается и зоны спецоперации, и сопредельных стран, где блок НАТО постоянно наращивает свой военный потенциал», — отметил политик.

Дмитрий Медведев также сообщил, что за 2023 год на военную службу поступили 385 тыс. россиян.

15 сентября 2023 года президент России Владимир Путин сообщал, что на участие в спецоперации на Украине записались уже 300 тысяч добровольцев. Президент заявил, что добровольцы принимают решение об участии в СВО из патриотических соображений.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.

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