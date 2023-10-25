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В Италии нашли связь между нелегальной миграцией и терроризмом в ЕС

Премьер Италии Мелони заявила, что политика открытых дверей в ЕС ошибочна

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Yara Nardi/Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о связи между нелегальной миграцией в Европейский союз (ЕС) и ростом террористической угрозы в объединении. Во время выступления в сенате она подчеркнула, что следует бороться с незаконным пресечением границы. Об этом сообщает PAP.

По ее словам, европейским государствам необходимо осознавать риск «радикализации зачастую нелегальных мигрантов».

«Те, кто исключал связь между терроризмом и нелегальной миграцией и продолжал проводить неправильную политику открытых дверей, ошибались», — заявила премьер-министр Италии.

Мелони подчеркнула, что радикалы, проникающие в Европу, хотят атаковать образ жизни и свободу местных жителей.

«Они хотят вселить в нас страх, чтобы мы отказались от повседневной жизни. Наш ответ в Европе должен быть ясным и недвусмысленным. У них это не получится», — констатировала политик.

До этого лидеры стран Европейского союза, принявшие участие в неформальном саммите регионального содружества в Гранаде, не смогли достичь договоренностей по поводу урегулирования миграционного кризиса.

Ранее в Польше предрекли Европе кризис из-за войны на Ближнем Востоке.

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