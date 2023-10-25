Генсек ООН отверг обвинения в свою сторону в оправдании действий ХАМАС

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в беседе с журналистами отверг обвинения в оправдании действий палестинского движения ХАМАС, передает РИА Новости.

«Шокирован неверной интерпретацией моего заявления в Совете Безопасности, исходя из которой я якобы оправдывал акты террора ХАМАС в Израиле. Это не так. Это не совпадает с моей позицией», — сказал он.

До этого пресс-секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Таль Хайнрих заявляла, что внутри ООН существуют определенные антиизраильские настроения. По ее словам, это продемонстрировало заявление генерального секретаря организации Антониу Гутерриша о том, что атаки ХАМАС на еврейское государство были небеспричинны.

24 октября глава министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн осудил Антонио Гутерриша за его взгляды на обострение палестино-израильского конфликта.

Ранее Палестина призвала мировое сообщество надавить на Израиль.