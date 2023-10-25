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МИД Сирии возложил на Израиль и Запад ответственность за ситуацию в регионе

Сирия назвала Израиль и Запад ответственными за дестабилизацию в регионе

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Shutterstock

Министерство иностранных дел Сирии возложило на Израиль и Запад коллективную ответственность за дестабилизацию ситуации в регионе после израильских ударов по Алеппо и Дераа. Об этом сообщает агентство SANA, ссылаясь на соответствующее заявление внешнеполитического ведомства.

«Сирия неоднократно предупреждала Израиль о последствиях продолжающихся атак», — отмечается в документе.

По оценке сирийского МИД, угроза, которую Израиль и его западные союзники представляют для мира и безопасности, носит не только региональный, но и международный уровень.

До этого израильские войска нанесли удар по взлетно-посадочной полосе аэропорта в сирийском городе Алеппо, пострадавших не оказалось.

22 октября Армия обороны Израиля нанесла удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо, и вывела их из строя. Израильские военные не комментировали взрывы в аэропортах, но отчитались об очередных обстрелах объектов движения ХАМАС в секторе Газа и исламистских радикалов на юге Ливана. Министерство транспорта Сирии перевело регулярные рейсы в аэропорт города Латакия.

Ранее сообщалось, зачем США направляют системы ПВО и ПРО на Ближний Восток.

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