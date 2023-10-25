Израиль перестал выдавать визы сотрудникам ООН

Израиль прекратил выдавать визы сотрудникам Организации Объединенных Наций после слов генсека Антониу Гутерриша о ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Times of Israel.

«Израиль в среду перестал выдавать визы сотрудникам ООН после того, как Гутерриш заявил, что кровавая атака ХАМАС на юг Израиля седьмого октября была спровоцирована израильской оккупацией», — говорится в сообщении израильского издания.

24 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество помнить, что нападение движения ХАМАС на Израиль произошло не на пустом месте. Как указал руководитель организации, палестинский народ на протяжении 56 лет жил в условиях оккупации.

Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом уйти в отставку. По словам постпреда, Гутерриш «не достоин» быть главой ООН, так как демонстрирует понимание к тем, кто массово ликвидировал «детей, женщин и стариков».

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.