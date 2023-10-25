Индексацию зарплат госслужащих собираются приостановить на год

Госдума приняла в первом чтении законопроект о приостановлении до 1 января 2025 года действия положений об индексации заработных плат госслужащих, судей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военных. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, индексация окладов государственных служащих, занятых в сфере организаций бюджетной сферы, исключению не подлежит.

В проекте также говорится о приостановке индексации зарплат военнослужащих, но эту норму парламентарии предлагают убрать.

Незадолго до этого законопроект о повышении МРОТ был принят Государственной думой в ходе первого чтения законопроекта. Согласно ему, в России с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда будет повышен на 18,5% и составит 19 242 рубля.

Кроме того, правительство России с 1 октября повысило оклады военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и по призыву, и сотрудникам ряда силовых ведомств на 10,5%.

Ранее россиянам рассказали, как добиться повышения зарплаты.