В Британии выступили против прекращения огня в секторе Газа

Великобритания выступает против призывов к прекращению огня в секторе Газа до уничтожения радикального движения ХАМАС. Об этом сообщил представитель премьер-министра страны Риши Сунака, передает The Daily Telegraph.

«Полное прекращение огня пойдет только на пользу ХАМАС. Гуманитарные паузы – временные и ограниченные по масштабу – могут быть оперативным инструментом, и, очевидно, это то, что мы могли бы рассмотреть и обсудить», — заявил он.

В канцелярии Сунака также осудили заявления генсека ООН Антониу Гутерриша относительно причин эскалации конфликта между Палестиной и Израилем.

«Мы не согласны с этой характеристикой, которая была выдвинута [Гутерришем]. Нам ясно, что нет и не может быть никакого оправдания варварскому террористическому нападению ХАМАС», — отметил представитель премьер-министра Британии.

Ранее Гутерриш заявил, что деятельность движения ХАМАС, включая атаку на израильскую территорию 7 октября, не может быть причиной для коллективного наказания палестинцев.

До этого официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано заявил, что политическое объединение не высказывается за прекращение огня на Ближнем Востоке, потому что ХАМАС продолжает агрессивные действия в адрес Израиля.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.