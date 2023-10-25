В России заподозрили США в цензуре по конфликту на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала главу Госдепа Энтони Блинкена за предполагаемое обращение к Катару с призывом повлиять на то, как телеканал Al Jazeera освещает конфликт ХАМАС и Израиля. В своем Telegram-канале она сравнила возможные действия американского госсекретаря с цензурой.

«И после этого Блинкен будет рассказывать, что [американский журналист Эван] Гершкович не мог работать на американские спецслужбы, потому что это запрещено законами США? Цензура тоже запрещена законами, но это Блинкену не мешает, как видим. Когда, интересно, Блинкен обратится к президенту США с просьбой повлиять на CNN и «снизить громкость репортажей», например, по Украине?» — написала Захарова.

Информация о том, что Блинкен требовал смягчения риторики Al Jazeera по палестино-израильскому конфликту появилась 25 октября. Источники портала Axios утверждают, что американский чиновник просил руководство Катара повлиять на телеканал, чтобы избежать эскалации ситуации в регионе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Иран назвал США соучастниками преступлений Израиля в Газе.