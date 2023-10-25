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В Киеве рассказали, когда Украина будет готова вступить в ЕС

Премьер Шмыгаль заявил, что Украина будет готова вступить в ЕС через два года

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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киеве надеются на ускорение процесса интеграции государства в Евросоюз, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В своей статье для Die Welt он отметил, что государство будет готово вступить в объединение через два года.

«Это очень реалистичный план. Многие страны в действительности уже годы ждут вступления в ЕС, но есть и истории успеха, которые показывают, что этот путь может длиться менее пяти лет», — пояснил Шмыгаль.

Он добавил, что считает Украину уникальным государством в контексте евроинтеграции и верит в ее вступление в ЕС с «беспрецедентной скоростью». Шмыгаль подчеркнул, что в объединении ходят разговоры о том, что принимать Киев стоит лишь после конфликта, но эта позиция якобы неверна.

«Мы призываем глав государств и правительств европейских стран принять решение об официальном начале переговоров еще в этом году», — заключил премьер Украины.

Украина активизировала усилия по вступлению в Евросоюз с началом российской военной операции в конце февраля 2022 года. На фоне конфликта Киеву получил статус кандидата в ЕС и пообещал дойти до этапа переговоров о вступлении в 2023 году. При этом к концу июня Украина выполнила лишь два из семи условий, необходимых для старта переговорного процесса.

Ранее в Венгрии рассказали об усталости Европы от конфликта на Украине.

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