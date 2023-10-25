Королева Иордании обвинила Запад в двойных стандартах

Королева Иордании Рания в интервью телеканалу CNN обвинила западные государства в двойных стандартах в ситуации с мирным населением в ходе ударов Израиля по сектору Газа.

Она отметила, что хочет напомнить всем, что матери из Палестины любят своих детей так же, как и любые другие матери в мире.

«Люди на Ближнем Востоке, в том числе в Иордании, шокированы и разочарованы реакцией мира на эту катастрофу. В последние недели мы стали свидетелями двойных стандартов в мире», — сказала королева.

По ее мнению, 7 октября мир принял позицию Израиля, поддержав «его право на самооборону», но в то же время «в мире хранится молчание, западные страны перестали выражать беспокойство и признавать жертвы». Рания указала, что такая позиция «выглядит шокирующей для арабского мира».

«Происходят такие человеческие страдания, а мир не призывает к прекращению огня. Для многих в арабском регионе оно делает Запад соучастником», — добавила иорданская королева.

По ее словам, многие в арабском мире считают, что западный мир «поощряет Израиль».

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отменил свой визит в Израиль на фоне эскалации в секторе Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.