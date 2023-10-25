В США рассказали о сомнениях Нетаньяху по поводу операции в Газе

Президент США Джо Байден пытается сдвинуть начало наземной операции Израиля в секторе Газа, пишет Axios со ссылкой на источники. По информации портала, глава Белого дома действует в интересах израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который сомневается в планах военных и хочет отложить наступательные действия.

«Нетаньяху, несмотря на политическое давление с целью принятия быстрых мер против ХАМАС, всегда избегал риска. Он несколько скептически относится к военным планам Израиля — и ему нужно время. Поэтому он выслушивает другие мнения. Он также готов уделить больше времени переговорам об освобождении заложников, в то время как Армия обороны Израиля лучше подготовится к наземному нападению», — говорится в материале.

Как отмечает Axios, США поддерживают Израиль, но опасаются негативных последствий от наземной операции в Газе. Портал подчеркивает, что в Белом доме не исключают втягивания в конфликт Ирана и ливанской «Хезболлы», если еврейское государство будет действовать быстро и импульсивно.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

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