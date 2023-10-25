Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД Израиля сообщил о 23 погибших россиянах из-за войны с ХАМАС

МИД Израиля: во время эскалации 23 россиянина погибли и четыре пропали без вести

close
100%
Mohammed Salem/Reuters

МИД Израиля сообщил в русскоязычном аккаунте в соцсети X, что число погибших граждан России во время нынешней эскалации достигло 23, еще четверо пропали без вести.

«Россия. Двадцать три убиты, четверо пропали без вести», — следует из сообщения.

По данным на 24 октября, погибли 250 граждан иностранных государств, 81 человек пропал без вести.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что жертвами палестино-израильского конфликта стали 19 россиян. Также он заявил, что около тысячи россиян и членов их семей обратились в МИД России с просьбой об эвакуации из сектора Газа.

18 октября МИД РФ вновь рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Израиль и на территорию Палестины.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в США рассказали о сомнениях Нетаньяху по поводу операции в Газе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий