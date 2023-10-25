МИД Израиля сообщил о 23 погибших россиянах из-за войны с ХАМАС

МИД Израиля сообщил в русскоязычном аккаунте в соцсети X, что число погибших граждан России во время нынешней эскалации достигло 23, еще четверо пропали без вести.

«Россия. Двадцать три убиты, четверо пропали без вести», — следует из сообщения.

По данным на 24 октября, погибли 250 граждан иностранных государств, 81 человек пропал без вести.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что жертвами палестино-израильского конфликта стали 19 россиян. Также он заявил, что около тысячи россиян и членов их семей обратились в МИД России с просьбой об эвакуации из сектора Газа.

18 октября МИД РФ вновь рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Израиль и на территорию Палестины.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в США рассказали о сомнениях Нетаньяху по поводу операции в Газе.