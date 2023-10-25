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В Германии не увидели роста угрозы от исламистов из-за событий на Ближнем Востоке

Глава МВД ФРГ Фезер не увидела роста угрозы от исламистов из-за войны в Израиле

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Imago/Jürgen Held/Global Look Press

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что в настоящее время не видит явной угрозы со стороны исламистов в Германии на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Der Spiegel.

По ее словам, сегодня в стране нет «повышенной, конкретной угрозы». Однако ситуация с возможными рисками будет отслеживаться «очень внимательно», подчеркнула Фезер.

Глава МВД отметила, что в некоторых федеральных землях достигнуты успехи в пресечении преступлений. Это демонстрирует, что силовые ведомства мобилизованы и действуют «очень осторожно», заявила она.

До этого в ФРГ призвали сажать в тюрьму на срок не менее шести месяцев за поддержку ХАМАС.

После атаки ХАМАС на Израиль в ряде европейских городов прошли акции в поддержку Палестины. Среди участников было много представителей палестинских общин в Европе. В Лондоне, Берлине и Будапеште акции не были разрешены властями. В Париже официально запретили проводить пропалестинские акции.

Ранее президент Чехии заявил, что Европа должна показать пример в борьбе с антисемитизмом.

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