Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что Киеву следует как можно быстрее прекратить боевые действия и заключить мир, иначе страна рискует прекратить свое существование. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

«Немедленное прекращение войны. Немедленное! Собирайте мэров, собирайте депутатов разных уровней, создавайте коалицию «За мир». Иначе мы просто перестанем существовать», — заявил он.

Соскин подчеркнул, что Запад снижает поддержку Украины, так как его внимание переключилось на Ближний Восток. Это грозит Вооруженным силам Украины (ВСУ) разгромом и обрушением фронта, отметил он.

Экс-советник предположил, что Украине следует заключить мир к Новому году. Согласившись на признание новых территориальных реалий, Украина может избежать очередных потерь, считает политик.

Ранее бывший разведчик США Риттер высказал мнение, что Украина обречена на еще большую потерю территорий, поскольку продолжает во всем повиноваться Западу.

До этого экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор говорил, что Украине нужно пойти на мир из-за многочисленных потерь украинских войск.

Ранее бывший советник Пентагона назвал Украину «развалившимся государством».