В ЦАХАЛ призвали мир сплотиться вокруг Израиля для уничтожения ХАМАС

Подполковник Армии обороны Израиля Питер Лернер назвал эскалацию на Ближнем Востоке «трагедией по обе стороны забора», также обвинив ХАМАС в причинении «боли и разрушений». В интервью Sky News он заявил, что «его сердце оплакивает» гражданских в Газе, однако мир должен сплотиться вокруг Израиля для уничтожения радикальной группировки и освобождения анклава.

По его словам, он видел драматические кадры из сектора Газа, и оплакивает всех гражданских лиц, которые «оказались вовлечены в это». Лернер выразил надежду, что жители Газы обретут мир, которого они заслуживают точно так же, как и народ Израиля.

Представитель ЦАХАЛ также отметил, что ведется постоянная подготовка к наземной операции.

Лернер призвал мир «сплотиться вокруг Израиля» и признать, что ХАМАС следует ликвидировать для «освобождения народа Газы».

«Мы все являемся заложниками этой организации, любое послабление, которое мы даем, удерживает их у власти», — сказал он.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Нетаньяху назвал борьбу с ХАМАС тестом для Запада и всей цивилизации.