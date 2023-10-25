Боррель отреагировал на слова Орбана о сходстве ЕС и СССР

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не видит сходства между «советской оккупацией» и Европейским союзом, отметив, что Венгрия не обязана состоять в этом политическом объединении. Так он прокомментировал слова Виктора Орбана о том, что ЕС является неудачной пародией на СССР, пишет Do Rzeczy.

По словам Борреля, Венгрия и премьер-министр Орбан «много знают о советской оккупации», напомнив о событиях 1956 года в республике с «русскими танками на улицах». Однако он не увидел сходства между Европейским союзом и СССР.

«Честно говоря, я не вижу никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Берлямоне [место расположения Европейской комиссии в Брюсселе]. Я не видел ни одного танка в Берлямоне. Никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС», — сказал Боррель.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что давление со стороны Евросоюза напоминает действия советских властей. Он отметил, что некоторые события сегодня напоминают о советских временах, и история иногда повторяется. Орбан утверждает, что Брюссель навязывает Венгрии модель либеральной демократии, которую она отвергает.

«К счастью, то, что когда-то было трагедией, теперь в лучшем случае превратилось в комедию. Брюссель — это не Москва. Москва была трагедией. Брюссель — это просто плохая современная пародия», — считает политик.

Ранее оппозиционные депутаты облили краской офис Орбана в Будапеште из-за Путина.