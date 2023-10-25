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Турция созывает мирную конференцию по конфликту Палестины и Израиля

Эрдоган предложил созвать мирную конференцию по конфликту Палестины и Израиля

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Susannah Ireland/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил созвать мирную конференцию по конфликту Палестины и Израиля, сообщает РИА Новости.

«Выступаем с инициативой созвать международную палестино-израильскую мирную конференцию, в которой примут участие все игроки в регионе», — заявил Эрдоган.

Одновременно он выступил с объявлением о готовности Турции стать страной-гарантом для Палестины.

Ранее глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Израилю нужно отступить и не совершать ошибку в Газе, начиная наземную операцию.

Глава турецкого МИД считает, что необходимо срочное перемирие между сторонами и открытие коридоров для доставки гуманитарной помощи в анклав.

До этого, в среду, 25 октября, папа Римский Франциск призвал отпустить заложников и допустить в Газу гуманитарные грузы.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».

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