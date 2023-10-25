Эрдоган отказался от поездки в Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте Турции заявил, что отменил свой визит в Израиль на фоне эскалации в секторе Газа, передает турецкая газета Habertürk.

«У меня была программа визита в Израиль, я ее отменил, визита не будет», — сказал он.

Турецкий лидер раскритиковал действия Израиля в Газе, подчеркнув, что Анкара «не позволит убивать детей».

Он считает, что осуществляющие и поддерживающие атаку против сектора Газа проявляют признаки «психического заболевания».

13 октября Реджеп Тайип Эрдоган высказался за создание еврейского и арабского государств в Палестине.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.