Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что российская сторона рассчитывает получить от Астаны данные о так называемом центре миротворческих операций НАТО в Казахстане.

Он отметил, что необходимо «собрать более детальную информацию». Песков подчеркнул, что миротворческие миссии имеют свою специфику.

«Военные Казахстана в разных точках мира принимают там участие. Рассчитываем на то, что от наших друзей из Астаны получим дополнительную информацию», – сказал Песков.

До этого государственный секретарь министерства обороны Молдавии Валерий Мижа на организованной бюро по связям с НАТО конференции в Кишиневе сообщал, что оборонная политика Молдавии направлена на активизацию сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

21 октября глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что «вливания» оружия в армию Молдавии и «беспрецедентное число совместных учений с контингентами стран НАТО» нужно трактовать как «военные приготовления».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.