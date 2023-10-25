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Песков рассказал о возможности обсуждения в Москве договора Баку и Еревана

Песков заявил о контактах РФ с Арменией и Азербайджаном по мирному договору

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РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности обсуждения мирного договора между Арменией и Азербайджаном в Москве.

«Пока нет, точного понимания нет. Мы продолжаем наши контакты», — прокомментировал он вероятность такого обсуждения в российской столице.

В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе произошли столкновения. Стороны при посредничестве Москвы договорились прекратить огонь. Ереван потерял все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую АО. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер заявил, что Карабах — часть Азербайджана.

Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе операцию, одной из целей которой был роспуск всех органов Карабаха. В Ереване назвали эти действия агрессией, заявив, что армянских подразделений там нет. Спустя сутки была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено разоружение армянских формирований. После прошло несколько раундов переговоров, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Его президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность.

Ранее МИД Армении передал ноту протеста послу России после эфира о Пашиняне на Первом канале.

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