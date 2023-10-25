В Кремле оценили идею создания международной коалиции для борьбы с ХАМАС

Россия осуждает терроризм и теракты против граждан Израиля, но при борьбе с ним не должны страдать невиновные люди. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать идею создания международной коалиции для борьбы с палестинским движением ХАМАС.

«Мы видим что широкая палитра позиций в мире. Для нас важно сохранить нашу позицию, которую озвучил президент РФ Владимир Путин. Мы осуждаем терроризм, теракты, в том числе теракты против мирных израильтян», — сказал Песков.

По его словам, только что заявлялось, что Россия знает, что такое терроризм и с ним нужно бороться, но при этом «не должны страдать невиновные люди, они не должны нести ответственность за терроризм».

24 октября президент Франция Эммануэль Макрон предложил создать региональную и международные коалиции для борьбы с ХАМАС. Белый дом на идею Макрона заявил, что США сосредоточены на помощи Израилю.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.