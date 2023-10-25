Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили идею создания международной коалиции для борьбы с ХАМАС

Песков о коалиции против ХАМАС: невинные люди не должны страдать из-за терроризма

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Россия осуждает терроризм и теракты против граждан Израиля, но при борьбе с ним не должны страдать невиновные люди. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать идею создания международной коалиции для борьбы с палестинским движением ХАМАС.

«Мы видим что широкая палитра позиций в мире. Для нас важно сохранить нашу позицию, которую озвучил президент РФ Владимир Путин. Мы осуждаем терроризм, теракты, в том числе теракты против мирных израильтян», — сказал Песков.

По его словам, только что заявлялось, что Россия знает, что такое терроризм и с ним нужно бороться, но при этом «не должны страдать невиновные люди, они не должны нести ответственность за терроризм».

24 октября президент Франция Эммануэль Макрон предложил создать региональную и международные коалиции для борьбы с ХАМАС. Белый дом на идею Макрона заявил, что США сосредоточены на помощи Израилю.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий