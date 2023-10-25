В Израиле обвинили генсека ООН в двойных стандартах

Внутри ООН существуют определенные антиизраильские настроения, считает пресс-секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Таль Хайнрих, передает Fox News. По ее словам, это показало заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что атаки ХАМАС на еврейское государство были небеспричинны.

«В этом нет ничего нового, в этих сумасшедших двойных стандартах. То, что сказал генеральный секретарь ООН, что это нападение ХАМАС <…> произошло не в «вакууме». Это ошеломляет. Можете ли вы представить, чтобы генеральный секретарь ООН произнес такую ужасную фразу после теракта 11 сентября? Что атака 11 сентября произошла не в вакууме? Что атака на Перл-Харбор произошла не в вакууме?» — отметила Хайнрих.

Она добавила, что слова Гутерриша являются настоящим безумием в текущей ситуации. Хайнрих подчеркнула, что цивилизованный мир должен поддержать Израиль в его войне с терроризмом.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее постпред Израиля в ООН призвал Гутерриша уйти в отставку.