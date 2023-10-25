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Путина ожидают на форуме «Россия зовет!»

Песков: Кремль ожидает участие Путина в форуме ВТБ «Россия зовет!» в декабре

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Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль ожидает участие главы государства Владимира Путина в форуме «Россия зовет!».

Инвестиционный форум «Россия зовет!» пройдет 7-8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». Организатор форума — ВТБ.

«Традиционно ежегодно президент принимает участие в форуме, поэтому есть основания полагать что и в этом году примет. Точный формат пока не могу назвать», — сказал Песков.

Форум «Россия зовет!» проводится с 2009 года. Последний раз очно мероприятие прошло в 2019 году, в следующие два года из-за пандемии он проходил в онлайн-формате. В прошлом году форум не состоялся.

Ранее Путин встретился с главой Минпромторга Мантуровым.

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