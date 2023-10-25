Турция считает, что наземная операция Израиля в Газе станет ошибкой

Израилю не стоит проводить наземную операцию в секторе Газа, начав ее, он совершит ошибку. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с катарским коллегой, передает ТАСС.

Турция не приемлет «агрессию против невинных мирных жителей в Газе, ставшую коллективным наказанием», отметил Фидан и выразил мнение, что Израилю необходимо отступить назад и не совершать эту ошибку, иначе наземная операция «превратит эту жестокость в настоящую бойню».

Глава турецкого МИД считает, что необходимо срочное перемирие между сторонами и открытие коридоров для доставки гуманитарной помощи в анклав.

По его словам, данный момент является поворотным — произойдет либо региональная война, либо наступит мир.

25 октября папа Римский Франциск призвал отпустить заложников и допустить в Газу гуманитарные грузы.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.