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Пучдемон потребовал признания для каталонцев

Бывший премьер Каталонии потребовал от испанского премьера признания каталонцев

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Susana Vera/Reuters

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон потребовал от исполняющего обязанности премьер-министра Испании Педро Санчеса признания каталонцев как нации, сообщает газета El Mundo.

Команда основателя партии сепаратистов «Вместе за Каталонию» довела это требование до сторонников Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), лидером которой является и.о. премьера Санчес.

Обращение связано с тем, что для переизбрания Санчеса политику необходима поддержка каталонских политических партий, которые стремятся к независимости региона.

Карлес Пучдемон возглавлял правительство Каталонии во время незаконного референдума о независимости в 2017 году. После провала процесса отделения от Мадрида он бежал из Испании в Бельгию, откуда испанский суд требует провести экстрадицию.

До этого король Испании Филипп VI выдвинул кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Педро Санчеса на голосование за пост главы правительства.

Ранее в Мадриде прошел марш протеста сторонников Народной партии против Педро Санчеса.

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