Между лидерами Евросоюза произошла «постыдная ссора» из-за ситуации на Ближнем Востоке

Между главой Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен возникла ссора в связи с превышением должностных полномочий и личных высказываний из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации СМИ, европейские чиновники, рассказавшие о ссоре, назвали данный разговор между лидерами ЕС «постыдным расколом в верхах».

Подобный случай негативным образом сказывается на эффективности работы и вносит разлад, уверены собеседники агентства.

Евросоюз сейчас нуждается в твердой и согласованной позиции по вопросам Украины, Израиля и Китая, подчеркнули европейские политики.

Согласно правилам ЕС, именно государства-члены совместно определяют курс внешней политики блока.

Союзники главы Еврокомиссии считают, что ее стиль помог сделать больше, чем кому-либо из предшественников Урсулы фон дер Ляйен для придания геополитического веса ЕС.

Также в Австрии заявляли, что Евросоюз находится в «огненном кольце» конфликтов.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.