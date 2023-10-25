Россия получила от США предложения по контролю над вооружениями

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ получила от США предложения по контролю над вооружениями, сообщает РИА Новости.

«США предлагают на систематическую основу поставить ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, причем делать это в отрыве от всего происходящего, мы к этому не готовы», — заявил Рябков.

Он добавил, что предложение поступило в письменной форме, но не в официальном формате памятной записки. В данный момент предложения анализируются в межведомственном формате.

Рябков напомнил, что возвращение к диалогу по стратегической стабильности, включая стратегические наступательные вооружения и другие сюжеты, в данный момент невозможно из-за враждебного курса со стороны США в отношении России.

До этого совет Федерации России одобрил законопроект, которым предлагается отозвать подпись РФ с ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Ранее США провели испытания на ядерном полигоне.