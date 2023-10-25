Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия получила от США предложения по контролю над вооружениями

Рябков: США предложили России возобновить диалог по стратегической стабильности

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ получила от США предложения по контролю над вооружениями, сообщает РИА Новости.

«США предлагают на систематическую основу поставить ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, причем делать это в отрыве от всего происходящего, мы к этому не готовы», — заявил Рябков.

Он добавил, что предложение поступило в письменной форме, но не в официальном формате памятной записки. В данный момент предложения анализируются в межведомственном формате.

Рябков напомнил, что возвращение к диалогу по стратегической стабильности, включая стратегические наступательные вооружения и другие сюжеты, в данный момент невозможно из-за враждебного курса со стороны США в отношении России.

До этого совет Федерации России одобрил законопроект, которым предлагается отозвать подпись РФ с ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Ранее США провели испытания на ядерном полигоне.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий