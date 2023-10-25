В Иордании обвинили Запад в причастности к страданиям Газы

Западный мир демонстрирует вопиющие двойные стандарты, поддерживая Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке, считает королева Иордании Рания аль-Абдулла. В интервью CNN она отметила, что Запад становится причастным к действиям еврейского государства в регионе.

«Впервые в современной истории наблюдаются такие человеческие страдания, а мир даже не призывает к прекращению огня. Поэтому молчание оглушительно, и для многих представителей нашей религии оно делает западный мир соучастником… через их поддержку и через прикрытие, которое они дают Израилю, что он имеет право защищать себя», — пояснила аль-Абдулла.

Она добавила, что многие арабские государства воспринимают поддержку Израиля как пособничество в его предполагаемых преступлениях против жителей сектора Газа. Аль-Абдулла подчеркнула, что мир осудил нападение ХАМАС на еврейское государство и поддержал Израиль, а теперь закрывает глаза на его действия.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Палестина призвала мировое сообщество надавить на Израиль.