Путин поздравил Токаева с Днем республики

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму президенту Казахстана Касым-­Жомарту Токаеву, в котором поздравил его с Днем республики и заявил, что отношения между странами находятся на высоком уровне. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Казахстана – Дня Республики», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что Казахстан уверенно движется по пути социально-экономического развития, вносит весомый вклад в решение важных международных проблем и пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене.

Российский президент в своем поздравлении выразил уверенность, что дальнейшее упрочение стратегического партнерства и союзничества, наращивание конструктивного взаимодействия в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС отвечает коренным интересам народов Казахстана и России, а также идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на континенте.

В конце сентября Токаев заявил о намерении Казахстана развивать всестороннее сотрудничество с РФ.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».