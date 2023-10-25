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Украине посоветовали не питать иллюзий о новом правительстве Польши

Издание LB призвало Украину не питать иллюзий в отношении Дональда Туска

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Kacper Pempel/Reuters

Украине не стоит надеяться, что бывший глава Евросовета Дональд Туск, у которого есть шансы собрать новое правительство Польши после выборов, может поменять отношения Варшавы и Киева. Об этом сообщили в украинском издании LB.ua, пишет РИА Новости.

По данным журналистов, власти Украины восприняли успех «Гражданской коалиции» Туска и двух других оппозиционных партий со «сдержанным оптимизмом». Там отметили, что по некоторым вопросам можно уменьшить уровень напряженности.

Издание отметило, что Украина надеется решить зерновой вопрос и проблему с транзитом, которые ограничила Польша, потому что правительство Туска может не захотеть испортить отношения с Еврокомиссией. Однако это не значит, что польские власти не будут пытаться «защитить местных фермеров и крестьян», заключили в статье.

15 октября в Польше прошли выборы в сейм. Победу одержала правящая партия «Право и справедливость» (ПиС). Она набрала 35,4% голосов, однако потеряла большинство в парламенте и может рассчитывать только на 194 места из 460. При этом оппозиционные партии — «Гражданская коалиция» (ГК), «Третий путь» и «Левые» — в сумме набрали около 54% голосов, они займут 248 мест. Партия националистов и евроскептиков «Конфедерация» займет 18 мест в сейме, она не хочет вступать в коалицию с другими фракциями.

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал прошедшие в стране парламентские выборы, назвав их «праздником демократии».

Ранее в США назвали одно из плачевных для Украины последствий выборов в Польше.

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