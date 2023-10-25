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Польский обозреватель заявил, что «финансовая олигархия» США затягивает конфликт на Украине

Mysl Polska: американская финансовая олигархия затягивает конфликт на Украине

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Eraldo Peres/AP

По мнению обозревателя польского журнала Mysl Polska Эдварда Карольчука, американская финансовая олигархия затягивает конфликт на Украине с целью сохранить доступ к государственному бюджету США. Он утверждает, что переговоры по разрешению конфликта приведут к потере выгодных сделок и возможности извлечения финансовых выгод из государственного бюджета.

Карольчук также утверждает, что американские производители использовали Украину не только как рынок для обхода экспортных ограничений на продажу оружия, но и для перекачки денег из государственного бюджета США в частные компании. Эти средства, предположительно, используются для поддержки аналитических центров и бизнес-институтов, связанных с крупными корпорациями и военно-промышленным комплексом.

В материале также говорится, что конфликт на Украине связан с борьбой США за сохранение своей гегемонии в качестве ведущей империалистической капиталистической экономики мира, а также с соперничеством с Китаем за долю прибылей американских корпораций.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил журналистам, что все оружейные мощности в мире не могут удовлетворить потребности Вооруженных сил Украины в текущем конфликте. Он также призвал Запад ускорить производство боеприпасов.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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