Байден заявил, что Израиль сам может принять решение о начале наземной операции в Газе

Президент США Джо Байден заявил, что власти Израиля могут самостоятельно принимать решение о начале сухопутной операции в секторе Газа. Об этом Байден сказал, выступая в Белом доме перед журналистами, сообщает ТАСС.

Глава США, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, призывает ли Белый дом израильское правительство отложить наземную военную операцию, подчеркнул, что Израиль самостоятельно будет принимать решение.

Ранее сообщалось, что американский журналист Сеймур Херш считает, что в атаке на Израиль, помимо ХАМАС, участвовали и другие палестинские группировки.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.