Пентагон насчитал более 20 раненных при обстрелах военных баз на Ближнем Востоке

Более 20 американских военнослужащих были ранены в обстрелах военных баз США на Ближнем Востоке, которые участились в последнее время. Такие данные предоставило агентство РИА Новости со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США.

Всего за неделю 17-24 октября боевики, вероятно, связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и ударными беспилотниками американские войска в Ираке и трижды — в Сирии, сообщает Пентагон.

Так, на базе Ат-Танф в Сирии в результате действий дронов получили легкие ранения 20 военнослужащих, четыре бойца пострадали на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке, заявили в командовании.

Ранее сообщалось, что военная авиабаза Ирака Айн-аль-Асад на западе страны в провинции Анбар обстреляна ракетами. На территории данной авиабазы размещены американские военнослужащие.

21 октября над базой Айн-аль-Асад сбиты два дрона, о чем также сообщили в Пентагоне.

Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России)*.