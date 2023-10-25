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Китайский парламент снял с постов трех министров

Парламент Китая снял с поста министров обороны, финансов и науки

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Thomas Peter/Reuters

Китайский парламент принял решение снять с поста министров финансов, обороны, а также науки и технологий. Причины данных решений не уточняются, передает РИА Новости.

Отмечается, что министр финансов Китая Лю Кунь и министр науки и технологий Ван Чжиган работали в правительстве с марта 2018 года. Этой весной их полномочия были продлены еще на пять лет. При этом глава министерства обороны Китая Ли Шанфу проработал на своей должности семь месяцев.

Ранее сообщалось, что главу китайского министерства обороны, члена государственного совета Ли Шанфу отстранили от обеих должностей. В материале поясняется, что постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей и высшие законодатели республики поддержали отстранение экс-министра иностранных дел Китая Цинь Гана с поста государственного советника.

Согласно информации агентства, комитет избрал Инь Хэцзюня новым министром науки и технологий, а Лань Фоаня — новым главой министерства финансов республики.

Ранее востоковед объяснил, как США пытаются использовать Китай в борьбе против РФ.

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