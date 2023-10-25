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Израиль обвинил Иран в попытках развязать войну на границе с Ливаном

Глава МИД Израиля Коэн обвинил Иран в попытке развязать войну из Ливана

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Ofir Abe/Wikimedia

Израильский министр иностранных дел Эли Коэн обвинил Иран в попытке развязать войну из Ливана с помощью радикальной организации «Хезболла». Об этом глава МИД Израиля сказал во время выступления на посвященных ситуации на Ближнем Востоке открытых дебатах в Совете Безопасности ООН, сообщает ТАСС.

Коэн отметил, что в последние 18 дней Израиль постоянно находился под постоянными ракетными обстрелами. Он выразил уверенность в том, что наличествует явная попытка добиться эскалации напряженности и спровоцировать войну на северной границе Израиля.

Министр иностранных дел обвинил Иран в поддержке не только «Хезболлы», но и палестинского движения ХАМАС. Кроме того, он обратил внимание на растущую угрозу для Израиля со стороны Йемена.

Коэн подчеркнул, что у Израиля и арабских государств имеется общая угроза в лице Ирана и террористических организаций.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил о готовности к возможному конфликту с Ливаном, если шиитская организация «Хезболла» втянет страну в войну.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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