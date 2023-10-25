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Через КПП «Рафах» в Газу въехало восемь грузовиков с помощью для палестинцев

Четвертая колонна с гумпомощью населению Газы пересекла КПП «Рафах»

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Reuters

Четвертая колонна с гуманитарной помощью населению сектора Газа из восьми грузовиков пересекла контрольно-пропускной пункт «Рафах», который расположен на границе палестинского анклава и Египта. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya.

По информации арабского канала, сейчас гуманитарные грузы выгружают на палестинской стороне пограничного перехода.

Как сообщалось ранее, в сектор Газа через египетский контрольно-пропускной пункт «Рафах» прибыла колонна из 20 грузовых автомобилей с гумпомощью для населения арабского анклава. По информации телеканала Sada al-Balad, в грузовиках в основном находятся медикаменты для экстренного лечения раненых.

По словам представителя Египетского общества Красного Полумесяца, в Газу направлены продовольствие, вода, палатки и средства личной гигиены.

Первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа прибыли в анклав через КПП «Рафах» 21 октября. Они привезли лекарства, предметы медицинского назначения и консервы.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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